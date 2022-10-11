У вівторок відключень електроенергії в столиці не планується – Кличко — Finance.ua
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У вівторок відключень електроенергії в столиці не планується – Кличко

Енергетика
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У вівторок відключень електроенергії в столиці не планується – Кличко
У вівторок відключень електроенергії в столиці не планується – Кличко
У Києві у вівторок відключень електроенергії не передбачається.
Про це в ефірі телемарафону заявив мер Києва Віталій Кличко, передає «Інтерфакс-Україна».
"Вчора були деякі тимчасові відключення (електроенергії — ред.) у зв’язку з пошкодженням системи електропоставок.
На сьогоднішній день, згідно з моєю інформацією, ми вже стабілізували ситуацію, і на сьогодні жодних відключень уже не буде", — розповів Кличко.
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Нагадаємо, компанія ДТЕК оприлюднила оновлені детальні графіки обмеження подачі електроенергії у Києві у випадку дефіциту потужності.
У ДТЕК розділили всі адреси міста на 3 черги і будуть обмежувати постачання світла почергово:
  • 1 черга — з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00
  • 2 черга — з 12:00 до 16:00
  • 3 черга — з 16:00 до 20:00
Детальніше про це ми писали тут.
За матеріалами:
Економічна Правда
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