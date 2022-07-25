У Вінниці запустять перший індустріальний парк для харчопрому — Finance.ua
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У Вінниці запустять перший індустріальний парк для харчопрому

Фондовий ринок
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У Вінниці підписали угоду щодо запуску першого індустріального парку для новітньої харчової промисловості.
Про це йдеться у пресрелізі екосистеми VOLIA.
Угоду про стратегічне партнерство підписали вінницький муніципалітет та керуюча компанія індустріальних парків для виробників харчових продуктів Uparks.
Співпраця передбачає залучення інвестицій для створення агропромислового кластеру на базі Вінницького індустріального парку, що дозволить розширити можливості для нових виробництв, переміщення потужностей релокованих підприємств та активізації ділової активності України в умовах воєнного часу.
«Вінницький індустріальний парк має стати частиною майбутньої екосистеми VOLIA. Це простір, в якому планують об’єднати підприємців зі сфери харчової промисловості та суміжних до неї, створивши максимально сприятливі умови для виробництва високотехнологічної їжі. Згідно із задумом, VOLIA має стати центром генерації ідей щодо розробки нових видів харчування і організації масового виробництва якісної та конкурентоспроможної продукції як на українському, так й європейському та світовому ринках», — йдеться у прсрелізі.
У Вінниці нині розміщені три індустріальних парки. На думку вінницького міського голови Сергія Моргунова, ділова активність не повинна припинятися — це можливості для працевлаштування містян та наповнення бюджету, за рахунок чого забезпечується життєдіяльність міста, підтримка країни і армії.
Проєкт екосистеми для гравців харчового ринку України VOLIA вперше презентували на Міжнародній конференції з питань відновлення України, яка відбулася у швейцарському місті Лугано.
Він передбачає запуск трьох індустріальних парків, які спеціалізуватимуться на окремих етапах виробництва та просування продуктів його резидентів, а також запровадження системи навчання, технологічної інноваційної кухні, бізнес-акселераторів тощо.
За матеріалами:
Економічна Правда
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