У Вінницькій області конфіскували близько 1,5 тисячі тонн мінеральних добрив з рф — Finance.ua
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У Вінницькій області конфіскували близько 1,5 тисячі тонн мінеральних добрив з рф

Вчора 18:46Кримінал
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У Вінницькій області конфіскували близько 1,5 тисячі тонн мінеральних добрив з рфУ Вінницькій області конфіскували близько 1,5 тисячі тонн мінеральних добрив з рф, esbu.gov.ua
На залізничних станціях, розташованих на Вінниччині, правоохоронці вилучили 21 вагон мінеральних добрив вартістю близько 24 млн грн.
Як повідомляє прес-служба Бюро економічної безпеки (БЕБ), вантаж належить компаніям із росії та білорусі.
За інформацією відомства, у Вінницькій області встановлено 386 суб’єктів господарської діяльності, бенефіціарами яких є фізичні чи юридичні особи російської федерації та республіки білорусь.
«В даний час встановлено, що на кількох залізничних станціях області знаходиться 21 вагон з мінеральними добривами, що належать підприємствам росії. Загальна вага тимчасово затриманих товарно-матеріальних цінностей — понад 1,4 тисячі тонн. Орієнтовна вартість міндобрив становить близько 24 млн грн», — йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними БЕБ, виявлено 6 вагонів з моторним мастилом, що належить підприємствам із рф. Загальна вага мастила становить близько 300 тонн. Наразі експерти проводять оцінку товарно-матеріальних цінностей.
Матеріали у цій справі співробітники БЕБ уже передали до Вінницької військово-цивільної адміністрації для проведення подальшої процедури націоналізації.
Заходи щодо виявлення та аналізу майна підприємств, власниками якого є рф, з метою його подальшої націоналізації продовжуються.
За матеріалами: Діло
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