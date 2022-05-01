У Відні продовжили безкоштовний проїзд громадським транспортом для українців — Finance.ua

З 1 червня для автомобілів на українських номерах вже знадобиться паркувальна наклейка. З 9 травня усі ті, хто втік від війни та мають основне місце проживання у Відні, матимуть змогу подати відповідну заяву до муніципальних районних управлінь.
Крім того, міська влада Відня продовжила можливість безкоштовного проїзду для українських переселенців.
«Також до кінця травня біженці з України можуть користуватися всім транспортом Wiener Linien безкоштовно та без квитка. Українських документів достатньо як підтвердження під час перевірки квитків», — йдеться у повідомленні Kurrier.
Як відомо, українці, які були змушені залишити через війну країну, також мають право безкоштовно користуватися потягами Австрійської федеральної залізниці (ÖBB) і WESTbahn («Вестбан»).