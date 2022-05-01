У Відні продовжили безкоштовний проїзд громадським транспортом для українців — Finance.ua
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У Відні продовжили безкоштовний проїзд громадським транспортом для українців

Вчора 16:32Особисті фінанси
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У Відні продовжили безкоштовний проїзд громадським транспортом для українцівУ Відні продовжили безкоштовний проїзд громадським транспортом для українців
Українці, які прибули до Відня, рятуючись від війни, можуть до 1 червня безкоштовно користуватися громадським транспортом та паркувати свої автомобілі.
Про це повідомляє австрійське видання Kurrier у своєму матеріалі українською мовою.
«В останні місяці біженцям з України дозволили тимчасово паркувати свої автомобілі у Відні без дозволу на паркування. Тепер ця перехідна угода закінчується в кінці травня», — йдеться у матеріалі.
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З 1 червня для автомобілів на українських номерах вже знадобиться паркувальна наклейка. З 9 травня усі ті, хто втік від війни та мають основне місце проживання у Відні, матимуть змогу подати відповідну заяву до муніципальних районних управлінь.
Крім того, міська влада Відня продовжила можливість безкоштовного проїзду для українських переселенців.
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«Також до кінця травня біженці з України можуть користуватися всім транспортом Wiener Linien безкоштовно та без квитка. Українських документів достатньо як підтвердження під час перевірки квитків», — йдеться у повідомленні Kurrier.
Як відомо, українці, які були змушені залишити через війну країну, також мають право безкоштовно користуватися потягами Австрійської федеральної залізниці (ÖBB) і WESTbahn («Вестбан»).
За матеріалами: Укрінформ
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