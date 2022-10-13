У вересні «Укрпошта» виплатила 12,4 млн гривень допомоги пасажирам евакуаційних потягів — Finance.ua
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У вересні «Укрпошта» виплатила 12,4 млн гривень допомоги пасажирам евакуаційних потягів

Особисті фінанси
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У вересні «Укрпошта» виплатила 12,4 млн гривень допомоги пасажирам евакуаційних потягів
У вересні «Укрпошта» виплатила 12,4 млн гривень допомоги пасажирам евакуаційних потягів
У вересні акціонерне товариство «Укрпошта» виплатило 12,4 млн гривень допомоги від держави українцям, які евакуювалися потягами з зони бойових дій.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
«У вересні „Укрпошта“ виплатила грошову допомогу від держави у розмірі 12,4 млн грн для 5,2 тис. українців, які евакуювалися з районів проведення бойових дій. У вересні виплати здійснювалися на центральних залізничних вокзалах Львова, Дніпра, а також привокзальних відділеннях Хмельницького. Також виплати проводилися у Кропивницькому», — йдеться в повідомленні.
Найбільшу кількість виплат — 7 млн гривень для майже 3 тис. людей — було проведено для українців, які евакуювалися до Львова. Ще понад 3 млн гривень було виплачено переселенцям, які зупинилися в Дніпрі.
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Зазначається, що починаючи з травня працівники «Укрпошти» щоденно проводять грошові виплати пасажирам евакуаційних потягів безпосередньо на вокзалах.
Загалом з початку запуску програми «Укрпошта» видала майже 60 млн гривень допомоги від держави для понад 25 тис. внутрішніх переселенців.

Довідка Finance.ua:

  • «Укрпошта» в співпраці з «Укрзалізницею» надає біженцям грошові виплати від держави прямо на вокзалі;
  • українці, що виїжджають із зони проведення бойових дій, зможуть отримати від держави грошову компенсацію під час евакуації — по 2 тис. грн кожному дорослому та по 3 тис. грн — на кожну дитину чи особу з інвалідністю;
  • з жовтня компенсація громадянам та організаціям за тимчасове розміщення внутрішніх переселенців збільшилась з 450 до 900 гривень на місяць.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
Українські Новини
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