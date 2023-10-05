У вересні обсяг торгів на біржі «Перспектива» зріс на 24% до 14,4 млрд гривень — Finance.ua

У вересні обсяг торгів на біржі «Перспектива» зріс на 24% до 14,4 млрд гривень Сьогодні 16:14 — Фондовий ринок

Протягом вересня на ФБ «Перспектива» укладено 9,67 тис. угод на суму 14,37 млрд гривень (+24% до серпня 2023 р.), з початку року — 74,22 тис. угод на суму 121,71 млрд гривень (+134% до січня-вересня 2022 р.).

Про це свідчать дані біржі.

Сукупно на фондових біржах України у вересні 2023 р. укладено 24,23 тис. угод на суму 54,2 млрд гривень (+43% до серпня 2023 р.), з початку року — 194,20 тис. угод на суму 347,6 млрд гривень (+171% до січня-вересня 2022 р.)

У структурі торгів на ФБ «Перспектива» з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації - 87,71%, облігації підприємств, іноземних емітентів та держав — 12,29%.

На біржовому фондовому ринку загалом також спостерігаються торги переважно у борговому сегменті: держоблігації - 93,49%, облігації підприємств, іноземних емітентів та держав — 6,49%, акції та цінні папери ІСІ - 0,02%.

Частка ФБ «Перспектива» у загальному біржовому обороті у січні-вересні складає 35%, у т.ч. щодо держоблігацій 33%, щодо облігацій підприємств, іноземних емітентів та держав — 66%, у загальній кількості угод — 38%.

Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у вересні порівняно з серпнем зріс на 24%, кількість угод — скоротилася на 13%. 15,19% торгів проведено на ринку РЕПО, 1,16% - на ринку заявок, 83,65% - на адресному ринку.

Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2022 року зріс у 2,3 рази, кількість угод — у 3,6 рази.

Протягом вересня договори на ФБ «Перспектива» укладалися з 35 фінансовими інструментами (+3 до серпня), з початку 2023 року — з 64 (-3 до січня-вересня 2022 р.).

Станом на 30.09.2023 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 250, з них 157 — лістингові.

Як повідомляли Українські Новини, протягом серпня на фондовій біржі «Перспектива» укладено 11,07 тис. угод на суму 11,58 млрд гривень (-28% до липня), з початку року — 64,54 тис. угод на суму 107,34 млрд гривень (+121% до січня-серпня 2022).

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