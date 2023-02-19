У Великобританії продають крихітне житло під солом'яним дахом — Finance.ua
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У Великобританії продають крихітне житло під солом'яним дахом

Нерухомість
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Маклери пропонують британцями стати власниками «найнижчого будинку в Об’єднаному королівстві». Цей будиночок може стати дуже затишним заміським котеджем, але новим власникам доведеться дуже ретельно зважити усі «за» та «проти».
Перше, що привертає увагу у цій особливій нерухомості — крихітна висота. Два метри від підлоги до стелі — це далеко не те, на що розраховуєш, витрачаючи 70 тисяч фунтів. Втім, якщо є гроші та невеличке вдосконалення простору, то цю історичну будівлю, якій вже понад 250 років, можна перетворити у доволі затишне гніздечко.
У Великобританії продають крихітне житло під солом'яним дахом
Всередині вже є кухня, веранда, вітальня, душова та спальня. Ззовні є невеликий дворик, який вимощений бруківкою. Якщо інвестувати у ремонт, то можна справді отримати дуже затишний куточок на вікенд, який має особливу історію.
Маклери також жартують, що прибирання тут ніколи не забиратиме більш як 30 хвилин, тому якщо хтось не надто полюбляє хатні клопоти — то цей будиночок просто створений для нього.
За матеріалами:
Телеканал 24
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