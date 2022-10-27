У Великій Британії криптовалюти прирівняли до регульованих фінансових інструментів — Finance.ua
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У Великій Британії криптовалюти прирівняли до регульованих фінансових інструментів

Фінтех і Картки
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У Великій Британії криптовалюти прирівняли до регульованих фінансових інструментів
У Великій Британії криптовалюти прирівняли до регульованих фінансових інструментів
Ріші Сунак вступив на посаду нового прем’єр-міністра Великої Британії тільки 25 жовтня. При цьому він одразу ж окреслив свої плани щодо трансформації Великої Британії в крипто-хаб. І ось тепер виявляється, що насправді країна зробила крок у зворотному напрямку, прирівнявши цифрові активи до регульованих фінансових інструментів.
Відповідний законопроєкт ухвалили в Палаті громад парламенту. Поправки про включення криптовалют до числа регульованих фінансових інструментів вніс Ендрю Гріффіт.
«Ідея полягає в тому, щоб прирівняти цифрові активи до інших деривативів. Ми не повинні віддавати їм перевагу. Навпаки, нам слід включити їх у сферу регулювання», — зазначив він.
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Якщо білль просунуть «нагору», він введе вимогу про реєстрацію постачальників послуг у цій сфері. Крім того, закон також забезпечить нагляд за цим полем, зокрема у сфері норм AML.
Білль зачіпає і стейблкоїни, регулювання яких широко обговорювалося після краху UST. Безпосередньо сам Сунак, прихильник криптовалют і CBDC, поки що ніяк не прокоментував цей законопроєкт.
До набуття чинності білль має пройти третє читання в Палаті громад. Крім того, оскільки влада в країні перейшла до Карла III, остаточне рішення з цього питання залишається за Палатою лордів.

Де краще зберігати криптовалюту

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