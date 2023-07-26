У Вайомінгу відкрили вакансію глави комісії зі «стабільних монет» — Finance.ua
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У Вайомінгу відкрили вакансію глави комісії зі «стабільних монет»

Криптовалюта
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У Вайомінгу відкрили вакансію глави комісії зі «стабільних монет»
У Вайомінгу відкрили вакансію глави комісії зі «стабільних монет»
Американський штат Вайомінг розпочинає роботу над проєктом стейблкоїна і оголошує про вакансію керівника комісії зі стейблкоїнів.
В обов’язки працівника входить ведення групи, відповідальної за створення необхідної законодавчої основи для реалізації цієї ініціативи.
20 липня на сайті федеральних державних цивільних вакансій було розміщено оголошення про вакансію. Кандидат повинен мати досвід роботи в індустрії блокчейну, а зарплату пропонують у розмірі $150 000 на рік.
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Пропозиція про стабільні монети штату Вайомінга була представлена у лютому 2022 року, але стала законом у березні 2023. Закон дозволяє випуск стейблкоіна з прив’язкою до долара США, який можна обміняти на фіатну валюту, що зберігається на рахунку штату.
Штат Вайомінг є дружньою до криптовалюти юрисдикцією. В лютому члени Палати представників проголосували за законопроєкт, який забороняє примусове розкриття зашифрованих криптоключів для захисту приватного життя власників цифрових активів.
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