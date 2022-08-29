У Варшаві відкрився центр видачі українських паспортів: скільки це коштує — Finance.ua
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У Варшаві відкрився центр видачі українських паспортів: скільки це коштує

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У Варшаві відкрився центр видачі українських паспортів: скільки це коштує
У Варшаві відкрився центр видачі українських паспортів: скільки це коштує
20 серпня у Варшаві відкрився повноцінний центр ДП «Документ», в якому українці можуть отримати ID-картку чи закордонний паспорт.
Щоб отримати ID-картку або закордонний паспорт, потрібно обов’язково зареєструватися до електронної черги за посиланням. Після реєстрації особа отримає талон у смс-повідомленні. Важливо пам’ятати, що без наявності талона працівники сервісного центру не зможуть прийняти відвідувача.
Термін виготовлення ID-картки чи закордонного паспорта становить 7 або 20 днів залежно від терміновості.

Вартість виготовлення документів

Українці можуть замовити одночасно ID-картку та закордонний паспорт або кожен документ окремо.
Ціна оформлення закордонного паспорта:
  • стандартний час виготовлення — 733 грн (бланки та виготовлення паспорта) і 335 злотих (сервісна послуга підприємства);
  • терміновий режим — 1085 грн (бланки та виготовлення паспорта) і 335 злотих (сервісна послуга підприємства).
Вартість оформлення тільки ID-картки:
  • терміновий обмін ID-картки — 498 грн (бланки та виготовлення паспорта) і 335 злотих (сервісна послуга підприємства);
  • не терміновий обмін ID-картки — 372 грн (бланки та виготовлення паспорта) і 335 злотих (сервісна послуга підприємства).
Обмін паспорта-книжечки на ID-картку (стандартний термін до 20 днів) обійдеться у 372 грн (бланки та виготовлення паспорта) і 335 злотих (сервісна послуга підприємства), а за прискорений термін до 10 днів — 498 грн (бланки та виготовлення паспорта) і 335 злотих (сервісна послуга підприємства).
ІD-картка для дитини з 14 років коштує 335 злотих (платиться тільки за сервісну послугу підприємства).
Варто зазначити, що оплатити послуги потрібно безпосередньо в сервісному центрі. Для цього необхідно мати смартфон та реквізити своєї банківської картки.
Адреса: Єрусалимська алея, 179, торговий центр «Blue City».
Графік роботи: понеділок-субота з 10:00 до 19:00
За матеріалами:
visitukraine.today
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