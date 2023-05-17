У Туреччині заявили, що зернову угоду буде продовжено — Bloomberg — Finance.ua
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У Туреччині заявили, що зернову угоду буде продовжено — Bloomberg

Аграрний ринок
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У Туреччині заявили, що зернову угоду буде продовжено — Bloomberg
У Туреччині заявили, що зернову угоду буде продовжено — Bloomberg
Зернову угоду щодо експорту українського продовольства буде продовжено, повідомляє Bloomberg з посиланням на турецьких чиновників.
За даними співрозмовників видання, які побажали не називати своїх імен, угоду буде продовжено, при цьому росія погодилася поки що залишитися в договорі.
Видання зазначається, що це дозволить зберегти відкритим великий торговий маршрут через Чорне море в умовах війни росії проти України та зміцнити світове постачання продовольства.
Деталі угоди поки що не розголошуються.
Нагадаємо, Міністерство оборони росії 24 квітня звинуватило Україну в «порушенні» зобов’язань щодо зернової угоди через атаку морських дронів в окупованому Севастополі, які нібито запустили з акваторії порту Одеса. Російська сторона, яка регулярно намагається зірвати угоду, заявила про «загрозу черговому продовженню угоди після 18 травня».
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до ООН із закликом докласти зусиль для поновлення роботи зернової угоди.
5 травня Спільний координаційний центр у Стамбулі не зміг дійти згоди щодо надання дозволів новим судам для участі у Чорноморській зерновій ініціативі.
Зернову угоду було укладено у Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Туреччини та росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох українських портів (Чорноморська, Одеси та Південного), а також щодо зняття бар'єрів на експорт російського продовольства та добрив.
За матеріалами:
НВ
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