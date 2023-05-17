У Туреччині заявили, що зернову угоду буде продовжено — Bloomberg — Finance.ua

У Туреччині заявили, що зернову угоду буде продовжено — Bloomberg Сьогодні 16:38 — Аграрний ринок

У Туреччині заявили, що зернову угоду буде продовжено — Bloomberg

Зернову угоду щодо експорту українського продовольства буде продовжено, повідомляє Bloomberg з посиланням на турецьких чиновників.

За даними співрозмовників видання, які побажали не називати своїх імен, угоду буде продовжено, при цьому росія погодилася поки що залишитися в договорі.

Видання зазначається, що це дозволить зберегти відкритим великий торговий маршрут через Чорне море в умовах війни росії проти України та зміцнити світове постачання продовольства.

Деталі угоди поки що не розголошуються.

Нагадаємо, Міністерство оборони росії 24 квітня звинуватило Україну в «порушенні» зобов’язань щодо зернової угоди через атаку морських дронів в окупованому Севастополі, які нібито запустили з акваторії порту Одеса. Російська сторона, яка регулярно намагається зірвати угоду, заявила про «загрозу черговому продовженню угоди після 18 травня».

Читайте також Окупанти намагаються вивезти з Криму вкрадене зерно

Спікер Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов відреагував на брехню країни-агресора і наголосив, що події в окупованому Криму стосувалися виключно військових об'єктів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до ООН із закликом докласти зусиль для поновлення роботи зернової угоди.

5 травня Спільний координаційний центр у Стамбулі не зміг дійти згоди щодо надання дозволів новим судам для участі у Чорноморській зерновій ініціативі.

Зернову угоду було укладено у Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Туреччини та росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох українських портів (Чорноморська, Одеси та Південного), а також щодо зняття бар'єрів на експорт російського продовольства та добрив.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.