У Туреччині заявили, що зернову угоду буде продовжено — Bloomberg — Finance.ua

У Туреччині заявили, що зернову угоду буде продовжено — Bloomberg
Зернову угоду щодо експорту українського продовольства буде продовжено, повідомляє Bloomberg з посиланням на турецьких чиновників.
За даними співрозмовників видання, які побажали не називати своїх імен, угоду буде продовжено, при цьому росія погодилася поки що залишитися в договорі.
Видання зазначається, що це дозволить зберегти відкритим великий торговий маршрут через Чорне море в умовах війни росії проти України та зміцнити світове постачання продовольства.
Деталі угоди поки що не розголошуються.
Нагадаємо, Міністерство оборони росії 24 квітня звинуватило Україну в «порушенні» зобов’язань щодо зернової угоди через атаку морських дронів в окупованому Севастополі, які нібито запустили з акваторії порту Одеса. Російська сторона, яка регулярно намагається зірвати угоду, заявила про «загрозу черговому продовженню угоди після 18 травня».
Читайте також
Спікер Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов відреагував на брехню країни-агресора і наголосив, що події в окупованому Криму стосувалися виключно військових об'єктів.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до ООН із закликом докласти зусиль для поновлення роботи зернової угоди.
5 травня Спільний координаційний центр у Стамбулі не зміг дійти згоди щодо надання дозволів новим судам для участі у Чорноморській зерновій ініціативі.
Зернову угоду було укладено у Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Туреччини та росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох українських портів (Чорноморська, Одеси та Південного), а також щодо зняття бар'єрів на експорт російського продовольства та добрив.
Поділитися новиною