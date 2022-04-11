У Туреччині хочуть створити окрему авіакомпанію для російських туристів — Finance.ua

У Туреччині хочуть створити окрему авіакомпанію для російських туристів

Вчора 06:36 — Світ

У Туреччині розробляють ідею створення нової авіакомпанії, яка займатиметься виключно перевезенням російських туристів на турецькі курорти, після того як Європейське агентство з безпеки польотів призупинило сертифікати придатності літаків усіх авіакомпаній росії.

Це передбачається в рамках урядової «дорожньої карти» із залучення туристів з росії, пише газета Sabah

Повідомляється, що наразі програма включає три основні пункти.

Перший пункт стосується надання кредитної підтримки під держгарантії турецьким туроператорам, що базуються в росії, в першу чергу таким компаніям, як Anex, Pegas і Coral. Загальна сума кредиту — 300 мільйонів доларів. Очікується, що цей пакет підтримки буде оголошено першого тижня травня.

Другий пункт стосується вже досягнутої домовленості про співпрацю туроператорів із найбільшим авіаперевізником Туреччини Turkish Airlines, що передбачає виділення 1,5 мільйона місць для «пакетних» туристів із росії. Ще 500 тисяч російських туристів обіцяють перевезти лоукостер Pegasus Airlines. Таким чином, у 2022 році гарантовано відвідати Туреччину зможуть 2 мільйони російських туристів.

Третій пункт передбачає можливість створення нової авіакомпанії, яка базуватиметься в Анталії та перевозитиме лише туристів із росії до Туреччини. У разі створення цієї компанії влада Туреччини розраховує залучити додатково 1 млн туристів з росії.

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Зазначимо, що росія вже кілька років поспіль є лідером за кількістю відправлених туристів до Туреччини. Так, у 2021 році в країні відпочили майже 4,7 мільйона російських туристів, тоді як у 2022 році Туреччина чекала на 7 мільйонів відпочиваючих з росії. У січні-лютому цього року потік російських туристів до Туреччини збільшився на 39 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року, проте з початком війни у березні їх кількість суттєво зменшилася.

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