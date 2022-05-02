У травні українські водії не зможуть купити найпопулярніший вид бензину - експерт — Finance.ua
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У травні українські водії не зможуть купити найпопулярніший вид бензину - експерт

Вчора 18:30Технології&Авто
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Окрім дефіциту пального на заправних станціях, в Україні виникла інша проблема — цього місяця може зникнути один із найбільш популярних і дешевих видів бензину А-92.
Про це повідомив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, пише META.
Пояснює, що відтепер пальне Україна купуватиме у Європі, а там бензин марки А-92 не виробляють. Бензин та дизель купуватимуть невеликими партіями і вони будуть досить дорогими.
«Ціна на бензин регулюється державою. Вважаю, що держрегулювання потрібно трохи послабити, тому що зараз ця система не дозволяє багато партій пального закуповувати. За наявності пального у продажу будуть введені обмеження на заправку в 10-20 літрів за один раз. Але багато мереж взагалі перестануть обслуговувати роздрібних клієнтів, а продаватимуть пальне корпоративним клієнтам за безготівковий розрахунок, але і тут вводитимуться обмеження. Наприклад, у вантажівку литимуть не більше 100 літрів дизеля, а в легковик — не більше 20 літрів за раз»- сказав він.
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За матеріалами: Finance.ua
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