У травні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився в 2,6 рази до 8,9 млрд гривень — Finance.ua

У травні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився в 2,6 рази до 8,9 млрд гривень Сьогодні 16:12 — Фондовий ринок

У травні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився в 2,6 рази до 8,9 млрд гривень

У травні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився порівняно із квітнем на 161,0% до 8,973 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні біржі.

Зазначається, що загальний обсяг торгів на «Українській біржі» у травні 2024 року склав 8 972 726 418,88 гривень, а загальна кількість угод — 21 510.

У структурі торгів за травень 2024 року на державні облігації (ОВДП) припало 80,77% сумарного обороту або 7 246 953 740,19 гривень; 0,05% на акції або 4 346 195,60 гривень; на інвестиційні сертифікати 0,06% або 5 153 748,85 гривень; на іноземні цінні папери 4,45% або 399 622 586,66 гривень; на корпоративні облігації 1,32% або 118 416 392,58 гривень; на свопи 13,35% або 1 198 233 755,00 гривень.

У травні Індекс українських акцій (Індекс UX) зменшився на 7,7% з 1 247,87 до 1 151,56 пункта.

Лідерами обігу на ринку пайових цінних паперів у травні були: Миколаївобленерго, аз (43,255 млн гривень); ПІФ Інжур Оушен, іс (2,062 млн гривень) та ПІФ нерухомості Твоє коло. Щорічний дохід, іс (1,693 млн гривень).

Лідерами обігу на ринку боргових цінних паперів у травні були: 204 150 ОВДП, погашення 26.02.2025 (1 937,4 млн гривень); 222 152, ОВДП, погашення 30.10.2024 (1 203,8 млн гривень) та 228 381, ОВДП погашення 04.11.2026 (621,4 млн гривень).

Провідними операторами ринку акцій і сертифікатів фондів у травні стали: УНІВЕР КАПІТАЛ, ІНВІНТУМ та КІНТО, Лтд.

Провідними операторами ринку облігацій у травні стали: ПРИВАТБАНК, БАНК АЛЬЯНС та Профі-Т Цінні Папери.

У свою чергу, провідними операторами ринку іноземних цінних паперів у травні стали: Драгон Капітал, УНІВЕР КАПІТАЛ та ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС».

«Українська біржа» — центр ліквідності акцій та деривативів в Україні.

Стартувавши в березні 2009 року, біржа з перших місяців стала лідером українського біржового ринку, першою запустивши ринок заявок, інтернет-трейдинг, ринок репо і строковий ринок.

Індекс українських акцій розраховується зі старту торгів на «Українській біржі» 26 березня 2009 року. Початкове значення було прийнято рівним 500 пунктам.

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