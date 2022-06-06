У травні обсяг торгів на біржі «Перспектива» скоротився на 28% до 2,5 млрд гривень — Finance.ua
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У травні обсяг торгів на біржі «Перспектива» скоротився на 28% до 2,5 млрд гривень

Вчора 16:12Фондовий ринок
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Протягом травня на фондовій біржі «Перспектива» укладено 2,73 тис. угод на суму 2,53 млрд гривень (-28% до квітня 2022), з початку року −14,09 тис. угод на суму 45,79 млрд гривень (−46% до січня-травня 2021).
Про це свідчать дані біржі.
Сукупно на фондових біржах України у травні укладено 81,6 тис. угод на суму 4,4 млрд гривень (аналогічно квітню), з початку року — 101,5 тис. угод на суму 104,0 млрд гривень (-38% до січня-травня 2021).
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Враховуючи вже тримісячну регуляторну заборону на укладення угод з цінними паперами (крім військових облігацій), у структурі торгів на фондових біржах України з початку року продовжують домінувати боргові інструменти: держоблігації — 99,62% (в т.ч. 96,06% — внутрішньої позики, 3,56% — зовнішньої), корпоративні облігації та облігації міських позик — 0,34%, акції, цінні папери ІСІ, термінові контракти — 0,04%.
Частка ФБ «Перспектива» у загальному біржовому обороті у травні становить 57%, у січні-травні — 44%.
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Незважаючи на тотальне скорочення фінансового інструментарію та інші обмеження на операції фінансових інституцій, що призводить до зменшення обсягів біржових торгів порівняно з показниками попереднього року, продовжується зростання активності фізичних осіб-покупців військових облігацій.
Середньомісячна кількість угод із держоблігаціями на ФБ «Перспектива» за 3 місяці війни зросла в 1,4 рази: з 2,25 тис. у січні-лютому до 3,19 тис. у березні-травні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українські Новини
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