У травні обсяг приватних грошових переказів зменшився на 1,6% до $929 млн — НБУ Сьогодні 15:14 — Фінтех і Картки

У травні обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 10.6% та становили 929 млн доларів.

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Про це свідчать дані НБУ

Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, збільшилася на 4.4%, тоді як інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 26.4%.

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Загалом офіційними каналами надіслано на 13,3% переказів менше, ніж у травні минулого року, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 7.0% порівняно з травнем минулого року.

Усього за січень — травень 2023 року обсяги грошових переказів зменшилися на 11.9%, у тому числі: чиста оплата праці - на 11.2%, приватні трансферти — на 13.3%.

Довідка Finance.ua:

З квітня до середини вересня 2023 українці зможуть отримувати перекази з Польщі через Western Union в ПриватБанку безкоштовно, якщо такі перекази відправляються через веб та мобільні додатки банків Bank Pekao, PKO Bank Polski та Santander Bank.

Також компанією знижено тарифи та курс обміну на відправку переказів Western Union через відділення всіх банків Польщі. Отримати переказ Western Union в ПриватБанку можна у доларах США, гривні та євро в декілька кліків через Приват24 (мобільний додаток та вебсайт), терміналах самообслуговування, банкоматах, через сервісний центра банку за телефоном 3700 або чат онлайн, а також у відділеннях банку.

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