У травні обсяг приватних грошових переказів зменшився на 1,6% до $929 млн — НБУ — Finance.ua
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У травні обсяг приватних грошових переказів зменшився на 1,6% до $929 млн — НБУ

Фінтех і Картки
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У травні обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 10.6% та становили 929 млн доларів.
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Про це свідчать дані НБУ.
Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, збільшилася на 4.4%, тоді як інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 26.4%.
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Загалом офіційними каналами надіслано на 13,3% переказів менше, ніж у травні минулого року, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 7.0% порівняно з травнем минулого року.

Як переказати гроші з Польщі в Україну і навпаки. Доступні варіанти

Усього за січень — травень 2023 року обсяги грошових переказів зменшилися на 11.9%, у тому числі: чиста оплата праці - на 11.2%, приватні трансферти — на 13.3%.

Довідка Finance.ua:

  • З квітня до середини вересня 2023 українці зможуть отримувати перекази з Польщі через Western Union в ПриватБанку безкоштовно, якщо такі перекази відправляються через веб та мобільні додатки банків Bank Pekao, PKO Bank Polski та Santander Bank.
  • Також компанією знижено тарифи та курс обміну на відправку переказів Western Union через відділення всіх банків Польщі. Отримати переказ Western Union в ПриватБанку можна у доларах США, гривні та євро в декілька кліків через Приват24 (мобільний додаток та вебсайт), терміналах самообслуговування, банкоматах, через сервісний центра банку за телефоном 3700 або чат онлайн, а також у відділеннях банку.
До речі, якщо вас цікавить, як фінансова система долає виклики війни та які є програми підтримки для бізнесу і населення, пропонуємо вам відвідати захід Ukrainian Credit Conference, який відбудеться в Києві 19 липня. Ця конференція буде присвячена обговоренню найактуальніших питань, проблем і тенденцій на кредитних ринках. Всі подробиці за посиланням:

Ukrainian Credit Conference, головний фінансовий захід року

За матеріалами:
Finance.ua
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