У травні грошові перекази в Україну сягнули довоєнного рівня — Нацбанк — Finance.ua
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У травні грошові перекази в Україну сягнули довоєнного рівня — Нацбанк

Особисті фінанси
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У травні грошові перекази в Україну сягнули довоєнного рівня — Нацбанк
У травні грошові перекази в Україну сягнули довоєнного рівня — Нацбанк
У травні грошові перекази в Україну становили майже 1,2 млрд доларів, що відповідає довоєнному рівню.
Про це повідомляється у монетарному звіті Національного банку України.
«У травні грошові перекази сягнули довоєнного рівня (майже 1,2 млрд доларів), а в середньому за 5 місяців 2022 року перевищили рівень 2020 року», — йдеться в повідомленні.
У НБУ уточнили, що зростання грошових переказів у річному вимірі відновилося вперше з початку війни серед іншого завдяки активному працевлаштуванню за кордоном українців, що вимушено покинули країну.
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Нагадаємо, раніше в НБУ повідомили, що на тлі повномасштабного військового вторгнення росії обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за травень 2022 року склав 1162 млн доларів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.
За даними Нацбанку, за січень-травень 2022 року в Україну надійшло 5 236 млн доларів, що на 7,9% менше, ніж роком раніше (5 684 млн доларів).

Що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з картки на картку іншого банку

За матеріалами:
УНІАН
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