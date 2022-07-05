У травні експорт з Німеччини до рф зріс, попри санкції — Finance.ua
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У травні експорт з Німеччини до рф зріс, попри санкції

Казна та Політика
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Попри санкції Заходу та масовий вихід компаній з росії, за підсумками травня експорт з Німеччини до рф почав зростати.
Як пише «Європейська правда», про це повідомляє Spiegel, цитуючи дані Федерального статистичного відомства.
Внаслідок перших західних санкцій у березні експорт з Німеччини до росії знизився на майже 60%, та ще на майже 10% у квітні. Водночас, у травні він знову зріс на 29,4%.
У відомстві пояснили, що зростання відбулося передусім завдяки фармацевтичній продукції, щодо якої не запроваджувалися санкції, і ефект додатково підсилився через зростання її вартості.
Водночас, імпорт з рф до Німеччини у травні, порівняно з квітнем, знизився на 9,8% і склав 3,3 млрд євро. Левову частку складають енергоресурси та сировина.
Найбільшим покупцем у Німеччини є США. Обсяги експорту до Штатів у травні зросли на 5,7% і склали 13,4 млрд євро. Обсяги німецького експорту до Китаю складають 8,7 млрд євро, Британії — 5,8 млрд, усіх країн ЄС — 67,5 млрд.
За матеріалами:
Економічна Правда
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