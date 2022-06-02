У травні дефіцит загального фонду держбюджету склав 113,4 млрд гривень — Finance.ua

У травні дефіцит загального фонду державного бюджету склав 113,4 млрд гривень.
Про це свідчать дані Мінфіну.
За оперативними даними у травні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 101,3 млрд гривень.
Серед платежів, стягнення яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження було отримано за рахунок:
◦ податку на прибуток підприємств — 19,6 млрд гривень;
◦ податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів — 18,3 млрд гривень;
рентної плати за користування надрами — 11,7 млрд гривень;
◦ податку на доходи фізичних осіб та військового збору — 11,1 млрд гривень;
◦ податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів — 8,8 млрд гривень;
◦ акцизного податку — 7,9 млрд гривень.
Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фонди соціального страхування у травні 2022 року склали 33,5 млрд гривень.
З початком війни з російською федерацією державний бюджет був переорієнтований на військові цілі, тому першочергове фінансування видатків у поточному році спрямоване на підвищення обороноздатності країни та здійснення необхідних соціальних видатків, що забезпечують підтримку життєдіяльності населення.
За оперативною інформацією за січень-травень 2022 року касові видатки державного бюджету склали 783,6 млрд гривень, у тому числі загального фонду — 740 млрд гривень, або 74,4% від розпису звітного періоду.
При цьому у травні 2022 року касові видатки державного бюджету було здійснено в обсязі 224,9 млрд гривень, у тому числі загального фонду — у сумі 216,4 млрд гривень, або 67,3% від розпису травня.