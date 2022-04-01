У торговому порту на Одещині націоналізували вантаж рф вартістю майже 100 млн гривень — Finance.ua
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У торговому порту на Одещині націоналізували вантаж рф вартістю майже 100 млн гривень

Вчора 18:38Казна та Політика
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У торговому порту на Одещині націоналізували вантаж рф вартістю майже 100 млн гривеньУ торговому порту на Одещині націоналізували вантаж рф вартістю майже 100 млн гривень
Працівники ДБР знайшли у порту вантаж з металевих виробів вартістю понад 93 мільйони гривень, що належить росії. Його вилучили на потреби ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розлідувань.
За даними ДБР, вантаж транзитом слідував через Україну та належав російським бізнесменам. Металічні заготовки та вироби оцінили у суму понад 93 млн грн.
Правоохоронці звернулися до начальника Одеської обласної військової адміністрації та запропонували примусово вилучити продукцію у підприємців ворожої країни та передати її на потреби Збройних сил України.
Аналогічний випадок стався і на Тернопільщині: там ДБР виявило та вилучило 137 залізничних вагонів, що належать білоруським та російським підприємствам. У 84 вагонах, що належать рб, виявили дизпаливо, скло, сою, вапняковий камінь, залізобетонні вироби, у двадцяти російських — залізну руду. Решта вагонів були порожні. Загальна вартість націоналізованого майна склала понад 200 млн гривень.
Від початку війни було націоналізовано майно агресора на мільйони доларів. Пальне, залізничні вагони, вантажівки, будівельні матеріали та інші товари ворогів передають на потреби ЗСУ.
За матеріалами: НВ
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