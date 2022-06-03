У телевізорів Xiaomi раптово почали випадати екрани - ЗМІ — Finance.ua

У телевізорів Xiaomi раптово почали випадати екрани - ЗМІ

Вчора 01:11 — Фондовий ринок

Жінка з Китаю розповіла про інцидент, що трапився з її телевізором Xiaomi Mi TV EA70. Матриця ТВ раптово від’єдналася від рами, впала на підлогу та розбилася.

Портал Gizmochina повідомляє , що це вже не перша така поломка телевізорів Xiaomi.

Пізніше компанія визнала дефект та зауважила, що проблемі схильна невелика партія, в проміжку з 14 лютого по 20 березня. Всім постраждалим в Китаї обіцяють безкоштовний ремонт та продовження гарантії на два роки.

Нагадаємо, смарт-телевізор Xiaomi Mi TV EA70 був випущений в грудні 2021 року та відразу привернув увагу своїм цінником. Оснащений 70-дюймовим екраном з роздільною здатністю 4K, в Китаї за нього просять, як за недорогий смартфон.

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