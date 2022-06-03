У телевізорів Xiaomi раптово почали випадати екрани - ЗМІ — Finance.ua
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У телевізорів Xiaomi раптово почали випадати екрани - ЗМІ

Вчора 01:11Фондовий ринок
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Жінка з Китаю розповіла про інцидент, що трапився з її телевізором Xiaomi Mi TV EA70. Матриця ТВ раптово від’єдналася від рами, впала на підлогу та розбилася.
Портал Gizmochina повідомляє, що це вже не перша така поломка телевізорів Xiaomi.
Пізніше компанія визнала дефект та зауважила, що проблемі схильна невелика партія, в проміжку з 14 лютого по 20 березня. Всім постраждалим в Китаї обіцяють безкоштовний ремонт та продовження гарантії на два роки.
Нагадаємо, смарт-телевізор Xiaomi Mi TV EA70 був випущений в грудні 2021 року та відразу привернув увагу своїм цінником. Оснащений 70-дюймовим екраном з роздільною здатністю 4K, в Китаї за нього просять, як за недорогий смартфон.
За матеріалами: УНІАН
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