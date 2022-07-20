У Telegram з’явилася нова функція — Finance.ua

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У Telegram з’явилася нова функція

Фондовий ринок
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У бета-версії Telegram на Android з’явилася можливість заборонити користувачам надсилати голосові повідомлення.
Скористатися функцією можуть лише Premium-користувачі месенджера, повідомляє «Код Дурова».
Щоб увімкнути її, необхідно зайти в налаштування конфіденційності. Принцип роботи аналогічний дзвінкам.
Користувач може залишити можливість надсилати голосові повідомлення для контактів або дозволити це робити окремим співрозмовникам, а решті — заборонити.
За матеріалами:
iTechua
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