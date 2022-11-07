У Telegram з'явилась низка нових функцій — Finance.ua

У Telegram з'явилась низка нових функцій Вчора 22:08 — Технології&Авто

У Telegram з'явилась низка нових функцій

Месенджер Telegram випустив оновлення, яке включає низку нових цікавих функцій для користувачів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Відтепер «групи» в Telegram можуть підтримувати величезні спільноти з сотнями тисяч користувачів. Аби ці чати було легко читати, групи з понад 200 учасниками відтепер можуть увімкнути функцію гілок та створювати окремі простори для обговорення будь-якої теми.

Також зв’язуватися з іншими або знаходити публічні групи та канали стане легше за допомогою псевдонімів. Крім одного основного псевдоніма, користувачі Telegram тепер можуть призначити кілька колекційних псевдонімів для кожного свого акаунту чи публічного чату.

Серед іншого Telegram додав перетворення голосу на текст для відеоповідомлень для Premium-користувачів, 12 нових пакунків емодзі, оновлений нічний режим для iOS та зміна розміру тексту на Android.

Також є незначні покращення дизайну в месенджері.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.