У Тарасівці за кошти благодійників зводять житло для людей, які втратили домівки через війну (фото) — Finance.ua

У Тарасівці за кошти благодійників зводять житло для людей, які втратили домівки через війну (фото) Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

У Тарасівці за кошти благодійників зводять житло для людей, які втратили домівки через війну (фото), Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки Київщиною ознайомився з перебігом будівництва житла для людей, постраждалих від російського вторгнення, що зводиться в селі Тарасівка за кошти благодійників.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що глава держави відвідав «Містечко Хансена», яке будує компанія Wasatch Group у партнерстві з благодійною організацією To Ukraine with love.

Фото: president.gov.ua

Засновник Wasatch Group Делл Лой Хансен розповів, що містечко площею 9 га намагаються будувати швидко, але якісно. У готових квартирах є все необхідне для комфортного проживання: меблі, сучасна техніка, текстиль та подарункові пакунки з наборами посуду. Помешкання типові, мають від 2 до 5 кімнат і можуть вмістити великі родини з 5−6 осіб. Також тут планують облаштувати квартири для дитячих будинків сімейного типу.

Фото: president.gov.ua

На території містечка також буде збудована школа на 600 учнів, дитячий садок на 70 малюків, бібліотека, публічні простори, кухня тощо.

«Я робитиму все що зможу. Радий, що маю шанс працювати з прекрасними людьми в цій прекрасній країні. Україна зараз бореться за демократію всього світу», — сказав Делл Лой Хансен, зазначивши, що підтримуватиме українців і надалі.

Фото: president.gov.ua

Глава держави високого оцінив проєкт і подякував благодійнику за підтримку.

Житло в містечку надаватиметься тимчасово на безоплатній основі внутрішньо переміщеним українцям, які втратили свої помешкання внаслідок повномасштабного російського вторгнення, членам сімей загиблих захисників, інвалідам війни, постраждалим від війни тощо.

Проєкт реалізовуватиметься в чотири черги. На першому етапі до 80 квартир у містечку заселиться 350 осіб. Загалом проєкт передбачає надання осель для 450 родин.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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