У системі єЧерга запровадили зміни для міжнародних перевізників — Finance.ua

У системі єЧерга запровадили зміни для міжнародних перевізників Сьогодні 17:18 — Казна та Політика

У системі єЧерга запровадили зміни для міжнародних перевізників

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України запровадило нові можливості в системі єЧерга для міжнародних перевізників.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Що зміниться

Перше оновлення передбачає опцію для компаній, що виконують як пасажирські, так і вантажні перевезення в одному кабінеті бачити всі актуальні черги.

Тобто тепер під час вибору акаунту перевізники збережуть постійний доступ до всіх черг з одного профілю.

Таким чином, не потрібно буде реєструвати окремі акаунти для постановки в чергу автобусів та вантажівок, а під час реєстрації треба буде обрати тип транспорту, який буде перетинати кордон.

Друге оновлення стосується перевізників, що виконують регулярні перевезення пасажирів за кордон. Відповідним перевізникам варто перевірити в особистих кабінетах, які дозволи на маршрути система єЧерга підтягнула в особистий кабінет.

У випадку відсутності в системі повної інформації, її можна додати самостійно в особистому кабінеті. Для цього є відповідне поле. Детальна інструкція за посиланням

Для чого це необхідно

Наявність всіх дозволів на регулярні маршрути в системі єЧерга дозволить перевізнику обирати під час постановки в чергу той дозвіл, за яким буде виконуватись рейс. Таким чином, система буде верифікувати виконання маршруту. У разі відсутності інформації про дозволи, виконати рейс буде неможливо.

Головна мета таких змін — отримати актуальну інформацію, про маршрути, які виконуються. Саме на основі цих даних розробляється слотування для кожного пункту пропуску для ліквідації черг на кордонах з автобусів та забезпечення вчасного прибуття пасажирів до кінцевої точки.

«Важливо, що перетинати кордон можливо лише через ті пункти пропуску, які вказані у дозволі на маршрут. Нагадуємо пасажирським перевізникам, які зареєструвались в онлайн-черзі, що варто приїздити до пункту пропуску у передбачений маршрутом час», — наголошують у міністерстві.

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