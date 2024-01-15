У системі єЧерга запровадили зміни для міжнародних перевізників — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У системі єЧерга запровадили зміни для міжнародних перевізників

Казна та Політика
46
У системі єЧерга запровадили зміни для міжнародних перевізників
У системі єЧерга запровадили зміни для міжнародних перевізників
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України запровадило нові можливості в системі єЧерга для міжнародних перевізників.
Про це повідомила пресслужба міністерства.

Що зміниться

Перше оновлення передбачає опцію для компаній, що виконують як пасажирські, так і вантажні перевезення в одному кабінеті бачити всі актуальні черги.
Тобто тепер під час вибору акаунту перевізники збережуть постійний доступ до всіх черг з одного профілю.
Таким чином, не потрібно буде реєструвати окремі акаунти для постановки в чергу автобусів та вантажівок, а під час реєстрації треба буде обрати тип транспорту, який буде перетинати кордон.
Друге оновлення стосується перевізників, що виконують регулярні перевезення пасажирів за кордон. Відповідним перевізникам варто перевірити в особистих кабінетах, які дозволи на маршрути система єЧерга підтягнула в особистий кабінет.
У випадку відсутності в системі повної інформації, її можна додати самостійно в особистому кабінеті. Для цього є відповідне поле. Детальна інструкція за посиланням.

Для чого це необхідно

Наявність всіх дозволів на регулярні маршрути в системі єЧерга дозволить перевізнику обирати під час постановки в чергу той дозвіл, за яким буде виконуватись рейс. Таким чином, система буде верифікувати виконання маршруту. У разі відсутності інформації про дозволи, виконати рейс буде неможливо.
Головна мета таких змін — отримати актуальну інформацію, про маршрути, які виконуються. Саме на основі цих даних розробляється слотування для кожного пункту пропуску для ліквідації черг на кордонах з автобусів та забезпечення вчасного прибуття пасажирів до кінцевої точки.
«Важливо, що перетинати кордон можливо лише через ті пункти пропуску, які вказані у дозволі на маршрут. Нагадуємо пасажирським перевізникам, які зареєструвались в онлайн-черзі, що варто приїздити до пункту пропуску у передбачений маршрутом час», — наголошують у міністерстві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.