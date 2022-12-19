У системі Prozorro.Продажі відбудеться повторний аукціон з продажу об’єкту незавершеного будівництва у м. Золотоноша — Finance.ua

У системі Prozorro.Продажі відбудеться повторний аукціон з продажу об’єкту незавершеного будівництва у м. Золотоноша Сьогодні 19:11 — Фондовий ринок

27 грудня у системі Prozorro.Продажі відбудеться повторний аукціон з продажу об’єкту незавершеного будівництва — комплексу будівель і споруд заводу з переробки кукурудзи на біоетанол у м. Золотоноша Черкаської області.

Про це пише Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Актив перебуває на балансі банку «Земельний капітал».

Загальна площа виставленого на продаж комплексу — 12 003,7 кв. м. Крім адміністративно-побутового корпусу, до складу комплексу також входять: склад кормових продуктів; склад допоміжних матеріалів; корпус ректифікації-дистиляції та випаровування барди; корпус подрібнення зерна та приготування сусла тощо. Крім того, до складу лоту включено обладнання та інше рухоме майно.

Початкова ціна — 90,2 млн грн. Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону.

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