У світі зросли військові видатки: які країни витрачають найбільше — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У світі зросли військові видатки: які країни витрачають найбільше

Світ
26
У світі зросли військові видатки: які країни витрачають найбільше
У світі зросли військові видатки: які країни витрачають найбільше
Повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну призвело до зростання військових видатків у багатьох країнах. Загальний обсяг витрат на військові потреби у світі досяг рекордної суми 2,24 трильйона доларів.
Про це повідомляє SIPRI.
Загальний обсяг військових витрат у світі зростає восьмий рік поспіль. У лютому 2022 року, після нападу росії на Україну кілька країн Європи різко збільшили свої військові бюджети, зокрема: Фінляндія (+36%), Литва (+27%), Швеція (+12%) та Польща (+11%). Данія, оголосила про плани послідовного збільшення витрат на оборону протягом найближчого десятиліття.
Читайте також
У Великобританії витрати на оборону досягли 68,5 млрд доларів. За даними Стокгольмського міжнародного інституту це зростання багато в чому зумовлене великою військовою допомогою Лондона Україні, яка склала 2,5 млрд доларів або 3,6% військових витрат країни.
Місце для вашої реклами
Військові витрати Німеччини 2022 року зросли на 2,3% до 55,8 млрд доларів. Після початку російської агресії проти України Німеччина створила позабюджетний фонд у розмірі 105 мільярдів доларів, які будуть використані для переозброєння бундесверу.
Сполучені Штати, як і раніше, з великим відривом лідирують у світі за обсягом військових витрат. Минулого року вони становили 877 млрд доларів — 39% від загальних світових показників. Це зростання багато в чому було зумовлене безпрецедентним рівнем військової допомоги, яку Вашингтон надав Україні.
Читайте також
Китай залишається другою у світі країною за величиною військових витрат, у 2022 році вони досягли близько 292 млрд доларів. Військовий бюджет КНР зростає 28 років поспіль.
У списку країн з найбільшими військовими бюджетами свої місця також зайняли Індія та Саудівська Аравія. Індія витратила на армію 81,4 млрд доларів, через зростання напруженості на кордонах країни з Пакистаном і КНР. Військові витрати Саудівської Аравії минулого року зросли на 16% і сягнули 75 млрд доларів. Вони становили 7,4% ВВП країни.
Читайте також
Боротьба з російською агресією призвела до того, що в Україні відбувся найвищий річний приріст військових витрат, колись зафіксований SIPRI. У 2022 році обсяг фінансування оборонної галузі в країні досяг 44 млрд. доларів, збільшившись на 640%. Військові витрати України становлять до 34% ВВП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.