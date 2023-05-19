У світі рекордно дорожчає кава - Bloomberg — Finance.ua

У світі рекордно дорожчає кава - Bloomberg Сьогодні 06:13 — Світ

У світі рекордно дорожчає кава - Bloomberg

У світі стрімко почала дорожчати кава. Ціна на арабіку вже зросла на 20%, а на світових біржах ціни сягнули рекордного показника за останні сім років.

Про це пише Bloomberg.

Глобальна криза вартості життя змусила людей у всьому світі переходити на більш бюджетну каву із зерен робусти, через що попит на неї значно зріс, а пропозиція — в дефіциті. Це вплинуло на зростання її вартості.

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Дефіцит зерен робусти повʼязаний із тим, що В'єтнам — найбільший у світі виробник — зібрав найменший за чотири роки врожай. Бразилія, яка на другому місці серед лідерів із вирощування цього сорту, постраждала від посухи, а Індонезія — від сильних злив. Негода знищує кавові плантації, відповідно, через це підвищуються ціни на продукт.

Утім, експорт кави зростає, але бажання людей перейти з дорожчої арабіки на дешевшу робусту зростає ще швидше. Фермери не встигають задовольняти світовий попит, і перспектив виправити ситуацію поки що немає.

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ТСН За матеріалами:

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