У світі рекордно дорожчає кава - Bloomberg — Finance.ua
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У світі рекордно дорожчає кава - Bloomberg

Світ
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У світі рекордно дорожчає кава - Bloomberg
У світі рекордно дорожчає кава - Bloomberg
У світі стрімко почала дорожчати кава. Ціна на арабіку вже зросла на 20%, а на світових біржах ціни сягнули рекордного показника за останні сім років.
Про це пише Bloomberg.
Глобальна криза вартості життя змусила людей у всьому світі переходити на більш бюджетну каву із зерен робусти, через що попит на неї значно зріс, а пропозиція — в дефіциті. Це вплинуло на зростання її вартості.
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Дефіцит зерен робусти повʼязаний із тим, що В'єтнам — найбільший у світі виробник — зібрав найменший за чотири роки врожай. Бразилія, яка на другому місці серед лідерів із вирощування цього сорту, постраждала від посухи, а Індонезія — від сильних злив. Негода знищує кавові плантації, відповідно, через це підвищуються ціни на продукт.
Утім, експорт кави зростає, але бажання людей перейти з дорожчої арабіки на дешевшу робусту зростає ще швидше. Фермери не встигають задовольняти світовий попит, і перспектив виправити ситуацію поки що немає.
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За матеріалами:
ТСН
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