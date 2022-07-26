У світі намітився дефіцит волоконно-оптичного кабелю, який потрібний для 5G — Finance.ua

У світі намітився дефіцит волоконно-оптичного кабелю, який потрібний для 5G Вчора 22:21 — Технології&Авто

За даними видання Financial Times, волоконно-оптичний кабель дорожчає на 70% на тлі планів техногігантів щодо розширення можливостей своїх дата-центрів та планів урядів щодо впровадження 5G.

Найбільше постраждали від кризи Європа, Індія та Китай. Там ціни на оптоволокно зросли на 70% із рекордно низького рівня у березні 2021 року, з $3,70 до $6,30.

Північна Америка постраждала менше, ніж Європа, Китай та Індія.

Як пише видання з посиланням на оцінки Cru, загальне споживання кабелю збільшилося на 8,1% у першому півріччі 2022-го, порівняно з тим же періодом минулого року.

Причина цього – плани Amazon, Google, Microsoft та Meta розширити можливості своїх центрів обробки даних та розробка мереж 5G у різних країнах. І те, й інше потребує використання великих обсягів волоконно-оптичного кабелю.

На Китай припадало 46% від загального споживання кабелю, а Північна Америка була найшвидше зростаючим регіоном з показником 15% у річному обчисленні.

Зазначається, що в основі дефіциту кабелю лежать ціни на деякі критично важливі компоненти, які використовуються в волоконно-оптичній технології.

Нестача гелію, найважливішого компонента у виробництві оптоволоконного скла, частково викликана простоями заводів у росії та США. Це спричинило зростання цін на цей елемент на 135% за останні два роки. Також на 50% зросли ціни на тетрахлорид кремнію – ще один ключовий компонент у виробництві волокна.

«За свою професійну діяльність я ніколи не бачив нічого подібного до цієї інфляційної кризи», — зазначив виконавчий директор найбільшого у світі виробника волоконно-оптичного кабелю Corning Венделл Вікс.

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