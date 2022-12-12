У Strabucks запустили в бета-режимі NFT-програму лояльності — Finance.ua

У Strabucks запустили в бета-режимі NFT-програму лояльності Сьогодні 06:18 — Фінтех і Картки

У Strabucks запустили в бета-режимі NFT-програму лояльності

Американська мережа кав’ярень Starbucks повідомила про запуск нової програми лояльності клієнтів з роздачею невзаємозамінних токенів (NFT) під назвою Starbucks Odyssey.

Згідно з оголошенням, наразі ініціатива доступна в бета-режимі серед працівників компанії в США, а також учасників іншої програми — Starbucks Rewards.

Учасникам Starbucks Odyssey доступна серія розважальних інтерактивних заходів під назвою «Подорожі», в яких тестувальники зможуть вирушити у віртуальний тур кавовою фермою Starbucks Hacienda Alsacia в Коста-Ріці. У міру завершення кожної «подорожі» учасники програми отримають винагороди у вигляді тематичних невзаємозамінних токенів (NFT) на базі сайдчейна Polygon.

Повідомляється, що Starbucks буде поетапно розширювати доступ до програми для нових користувачів починаючи з січня 2023 року.

cryptomisto За матеріалами:

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