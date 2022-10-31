У столиці затримали шахрая, який «гарантував» підприємству уникнути санкцій — Finance.ua

У столиці затримали шахрая, який «гарантував» підприємству уникнути санкцій Вчора 14:13 — Кримінал

СБУ та ДБР затримали шахрая, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України. Чоловік обіцяв одній з комерційних структур «уникнення» економічних санкцій РНБО за хабар у 500 тис. дол., повідомляє пресцентр СБУ.

Також чоловік «гарантував» використати свої «зв’язки» у правоохоронних органах для закриття кримінального провадження щодо представників цієї компанії, до керівного складу якої раніше входив громадянин рф.

«Для маскування злочинних дій він представлявся співробітником СБУ і використовував підроблене „службове посвідчення“. Утім, правоохоронці своєчасно викрили шахрая, задокументували його незаконні дії і затримали під час передачі йому 250 тис. дол.», — зазначили в Службі безпеки України.

Затриманим виявився злочинець, який вже перебуває у загальнодержавному розшуку за підозрою в умисному вбивстві.

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