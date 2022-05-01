У столиці запрацювала онлайн-карта наявності бензину — Finance.ua

У столиці запрацювала онлайн-карта наявності бензину

Вчора 15:33 — Енергетика

У столиці запрацювала онлайн-карта наявності бензину

На онлайн-карту Києва нанесено АЗС, в наявності у яких є паливо. Карта, зокрема, містить інформацію щодо обмежень по заправці палива на один автомобіль.

Про це стало відомо з повідомлення із сторінки онлайн-карти

Карта створена Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій Київської міськдержадміністрації (КМДА).

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На мапу нанесено адреси АЗС, графіки їх роботи, а також вона містить інформацію щодо обмежень по заправці палива на один автомобіль.

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