У столиці запрацювала онлайн-карта наявності бензину — Finance.ua

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У столиці запрацювала онлайн-карта наявності бензину

Вчора 15:33Енергетика
1747
У столиці запрацювала онлайн-карта наявності бензинуУ столиці запрацювала онлайн-карта наявності бензину
На онлайн-карту Києва нанесено АЗС, в наявності у яких є паливо. Карта, зокрема, містить інформацію щодо обмежень по заправці палива на один автомобіль.
Про це стало відомо з повідомлення із сторінки онлайн-карти.
Карта створена Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій Київської міськдержадміністрації (КМДА).
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На мапу нанесено адреси АЗС, графіки їх роботи, а також вона містить інформацію щодо обмежень по заправці палива на один автомобіль.
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За матеріалами: Главком
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