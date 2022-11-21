У столиці правоохоронці арештували активи російської компанії на 40 мільйонів гривень — Finance.ua
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У столиці правоохоронці арештували активи російської компанії на 40 мільйонів гривень

Кримінал
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У столиці правоохоронці арештували активи російської компанії на 40 мільйонів гривень
У столиці правоохоронці арештували активи російської компанії на 40 мільйонів гривень
Слідчі Нацполіції виявили фірму, зареєстровану на території країни-агресора, яка здійснювала продаж паливно-мастильних матеріалів та речовин.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Слідчі Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції України здійснюють досудовое розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування військової агресії російської федерації.
У рамках цього розслідування поліцейські встановили підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин держави-агресора. Фірма займалася реалізацією паливно-мастильних матеріалів та речовин.
За клопотанням слідчого ГСУ Нацполіції, погодженим із прокурором Офісу Генерального прокурора, слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва наклав арешт на паливно-мастильні матеріали російської компанії.
Вартість арештованого майна склала понад 40 мільйонів гривень. Наразі вилучене передали на потреби Збройних Сил України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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