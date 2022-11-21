У столиці правоохоронці арештували активи російської компанії на 40 мільйонів гривень — Finance.ua

У столиці правоохоронці арештували активи російської компанії на 40 мільйонів гривень Сьогодні 10:45 — Кримінал

У столиці правоохоронці арештували активи російської компанії на 40 мільйонів гривень

Слідчі Нацполіції виявили фірму, зареєстровану на території країни-агресора, яка здійснювала продаж паливно-мастильних матеріалів та речовин.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Слідчі Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції України здійснюють досудовое розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування військової агресії російської федерації.

У рамках цього розслідування поліцейські встановили підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин держави-агресора. Фірма займалася реалізацією паливно-мастильних матеріалів та речовин.

За клопотанням слідчого ГСУ Нацполіції, погодженим із прокурором Офісу Генерального прокурора, слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва наклав арешт на паливно-мастильні матеріали російської компанії.

Вартість арештованого майна склала понад 40 мільйонів гривень. Наразі вилучене передали на потреби Збройних Сил України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.