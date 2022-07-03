У столиці хочуть заборонити оренду та приватизацію громадянам рф та білорусі — Finance.ua
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У столиці хочуть заборонити оренду та приватизацію громадянам рф та білорусі

Казна та Політика
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У Києві планують заборонити оренду та приватизацію громадянам рф та білорусі або юридичним особам, які пов’язані з цими державами.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради у Facebook.
Депутати Київської міської ради хочуть встановити мораторій на відведення, укладання договорів оренди земельних ділянок, оренду та приватизацію нежитлових приміщень, цілісних майнових комплексів, які належать до комунальної власності територіальної громади Києва для осіб, які є громадянами або мають постійне місце проживання на території рф або рб, а також для юридичних осіб, які пов’язані з цими країнами.
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За словами депутатки Київської міської ради Аліни Михайлової, цей проєкт розроблено з метою захисту невіддільного суверенного права України на відновлення і збереження її територіальної цілісності в межах визначених державних кордонів.
Вона наголосила, що важливо протидіяти внутрішньому впливу потенційних російських агентів та тимчасово зупинити всі партнерські відносини з фізичними та юридичними особами, які підтримують ворога.
За матеріалами:
Finance.ua
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