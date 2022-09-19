У столиці Болгарії українці не платитимуть в громадському транспорті до кінця війни — Finance.ua
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У столиці Болгарії українці не платитимуть в громадському транспорті до кінця війни

Особисті фінанси
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У столиці Болгарії Софії проїзд в громадському транспорті для українців буде безкоштовним до кінця війни. Таке рішення ухвалила міська рада Софії.
Як повідомляє місцеве видання Sofia24, пише social.com.ua.
За відповідне рішення проголосував 31 депутат з 43. Рішення також ухвалили на засіданні транспортного комітету.
Таким чином, до закінчення війни українці, які евакуювалися до Софії, не муситимуть платити за проїзд. Раніше встановлений термін безкоштовного користування транспортом закінчувався у жовтні.
Для безкоштовного проїзду достатньо пред’явити паспорт чи посвідчення тимчасового захисту з особистим номером.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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