У столиці Болгарії українці не платитимуть в громадському транспорті до кінця війни — Finance.ua

У столиці Болгарії українці не платитимуть в громадському транспорті до кінця війни
У столиці Болгарії Софії проїзд в громадському транспорті для українців буде безкоштовним до кінця війни. Таке рішення ухвалила міська рада Софії.
Як повідомляє місцеве видання Sofia24, пише social.com.ua.
За відповідне рішення проголосував 31 депутат з 43. Рішення також ухвалили на засіданні транспортного комітету.
Таким чином, до закінчення війни українці, які евакуювалися до Софії, не муситимуть платити за проїзд. Раніше встановлений термін безкоштовного користування транспортом закінчувався у жовтні.
Для безкоштовного проїзду достатньо пред’явити паспорт чи посвідчення тимчасового захисту з особистим номером.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поділитися новиною