У столиці Болгарії українці не платитимуть в громадському транспорті до кінця війни — Finance.ua

У столиці Болгарії українці не платитимуть в громадському транспорті до кінця війни Вчора 07:45 — Особисті фінанси

У столиці Болгарії Софії проїзд в громадському транспорті для українців буде безкоштовним до кінця війни. Таке рішення ухвалила міська рада Софії.

Як повідомляє місцеве видання Sofia24 , пише social.com.ua.

За відповідне рішення проголосував 31 депутат з 43. Рішення також ухвалили на засіданні транспортного комітету.

Таким чином, до закінчення війни українці, які евакуювалися до Софії, не муситимуть платити за проїзд. Раніше встановлений термін безкоштовного користування транспортом закінчувався у жовтні.

Для безкоштовного проїзду достатньо пред’явити паспорт чи посвідчення тимчасового захисту з особистим номером.

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