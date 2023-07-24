У ставку-охолоджувачі ЗАЕС незначне зниження рівня води, ситуація контрольована — Енергоатом — Finance.ua
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У ставку-охолоджувачі ЗАЕС незначне зниження рівня води, ситуація контрольована — Енергоатом

Енергетика
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Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС — стабільний, хоч і фіксується незначне його зниження, повідомили у понеділок у НАЕК «Енергоатом», пише УНН.
«Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС — стабільний. Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 08:00 24 липня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,36 м», — ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, — 10,93 м. У НАЕК зауважили, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища, яке знищили рашисти.
І нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.
За матеріалами:
УНН
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