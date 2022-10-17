У Starlink з'явиться опція "пожертвування" — Finance.ua
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У Starlink з'явиться опція "пожертвування"

Особисті фінанси
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У Starlink з'явиться опція "пожертвування"
У Starlink з'явиться опція "пожертвування"
На платформі супутникового зв’язку Starlink (проєкт компанії SpaceX) з’явиться опція, через яку користувачі зможуть робити донати.
Про це 17 жовтня у Twitter повідомив засновник компанії Ілон Маск.
Співзасновник і генеральний директор компанії Chipper Хам Серунджог звернувся у Twitter до Маска, заявивши, що був би радий пожертвувати гроші Starlink, щоб школи і лікарні в Уганді отримали доступ до супутникового зв’язку.
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«Щойно встановив Starlink і дуже вражений початковою швидкістю та простотою налаштування. Найбільше в захваті від його потенціалу надання доступу до Інтернету у віддалених і сільських районах, де немає інфраструктури. Я був би радий задонатити $$, щоб Starlink був доступний в школах і лікарнях в Уганді», — написав Серунджог, тегнувши Маска.
Мільярдер відповів на пропозицію, запитавши у користувачів, чи пожертвували б вони гроші Starlink.
Згодом він підтвердив, що така функція з’явиться на платформі, але не назвав терміни.

Довідка Finance.ua:

  • раніше компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска звернулася до міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога нашій країні;
  • але згодом він заявив, що продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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