У США запустили тестову платформу для випуску цифрового долара — Finance.ua

У США запустили тестову платформу для випуску цифрового долара Сьогодні 04:16 — Фінтех і Картки

У США запустили тестову платформу для випуску цифрового долара

Американські банки та фінансові організації запустили тестову блокчейн-платформу Regulated Liability Network (RLN) з випуску цифрового долара. Пілотний проект триватиме 12 тижнів.

До складу групи увійшли такі установи, як HBSC, Mastercard, Wells Fargo, BNY Mellon, Citi, TD Bank і SWIFT.

Відомо, що банки планують випускати цифрову валюту у вигляді доларів США, хоча «потенційно концепт може бути розширено на використання різних валют і регульованих стейблкоїнів».

«Проєкт пройде в тестовому середовищі і буде використовувати виключно змодельовані дані. Він не призначений для просування будь-яких політичних рішень або як сигнал про те, що ФРС готується до обов’язкового розроблення і випуску державної цифрової валюти», — ідеться в заяві групи.

Раніше повідомлялося, що NYIC спільно з Банком міжнародних розрахунків тестують державні криптовалюти в рамках проекту Cedar.

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cryptomisto За матеріалами:

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