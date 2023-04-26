У США запустили криптовалютний сервіс з купівлі та продажу нерухомості за токени — Finance.ua

У США запустили криптовалютний сервіс з купівлі та продажу нерухомості за токени Сьогодні 20:21 — Криптовалюта

У США запустили криптовалютний сервіс з купівлі та продажу нерухомості за токени

Цього тижня в США було запущено MyEListing.com — сервіс купівлі та продажу нерухомості за криптовалюту. Представники платформи повідомили, що такі угоди відтепер можуть бути закриті протягом одного робочого дня.

Торговий майданчик відкритий для користувачів з усього світу та інтегрований з сервісом Coinbase Commerce, який дозволяє продавцям приймати платежі у цифрових валютах. Платформа просуватиме інновації як у сфері криптовалют, так і у сфері нерухомості, заявив генеральний директор MyEListing.com Калеб Ріхтер.

«Вся система торгівлі нерухомістю має змінюватись. Досить складно купити нерухомість, особливо в іншому штаті чи країні. З нашою програмою будь-яка людина, незалежно від того, якою мовою вона говорить та в якій країні знаходиться, може придбати нерухомість у США за криптовалюту упродовж одного робочого дня», — заявив Ріхтер.

Наразі послуги платформи поширюються лише на об’єкти нерухомості в Техасі. Агенти, брокери та продавці Техасу можуть представити свою нерухомість світовій аудиторії, розмістивши свої об’єкти на сайті. Представники MyEListing.com пообіцяли, що у червні цього року програма працюватиме і в інших штатах США.

Раніше криптовалютна кредитна платформа Moon Mortgage анонсувала запуск послуги іпотечного кредитування під заставу цифрових активів. Команда повідомила, що послуга пропонуватиметься всім власникам ліквідних криптовалют, які зможуть використовувати отримані позикові кошти для фінансування купівлі нерухомості.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.