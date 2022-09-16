У США запущено фонд на 50 млн доларів для українських стартапів — Finance.ua

У США запущено фонд на 50 млн доларів для українських стартапів Вчора 10:36

Президент України Володимир Зеленський на глобальному форумі SALT у Нью-Йорку розповів про масштабний проєкт економічного відновлення держави, частиною якого стане запуск інвестиційного фонду Blue&Yellow Heritage Fund. Фонд у співпраці із Міністерством цифрової трансформації запускається американською венчурною компанією ff Venture Capital (ffVC).

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мета фонду — зібрати $50 млн американських інвестицій, які будуть спрямовані на розвиток українських стартапів. «Це дозволить перетворити Україну на високотехнологічний хаб Європи та створити кілька потужних стартапів-єдинорогів», — зазначив Федоров.

Інвестування отримають проєкти у сфері штучного інтелекту, автоматизації виробництва, робототехніки, кібербезпеки та оборони, енергетики, зв’язку, транспорту, логістики та охорони здоров’я.

Blue&Yellow Heritage Fund стане першим фондом такого масштабу в Україні. Якірними інвесторами стали відомі представники фінансового ринку США та Європи.

Раніше повідомлялося, що Google обрала ще 16 українських стартапів, які приєднаються до Фонду підтримки Google for Startups Ukraine та отримають фінансування до $100 тис.

За матеріалами: Укррудпром

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