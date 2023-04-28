У США запропонували позбавити криптовалюти анонімності, щоб захистити світ від кібератак — Finance.ua

У США запропонували позбавити криптовалюти анонімності, щоб захистити світ від кібератак Сьогодні 23:18 — Криптовалюта

У США запропонували позбавити криптовалюти анонімності, щоб захистити світ від кібератак

Комісар Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США заявила, що криптовалюти повинні втратити свою анонімність, оскільки вони можуть використовуватися для кібератак на об’єкти критичної інфраструктури.

Виступаючи на конференції City Week у Лондоні, комісар CFTC Крісті Голдсміт Ромеро заявила, що її відомство «глибоко стурбоване» зростаючою кількістю кіберзлочинів, що скоюються щодо окремих осіб, компаній, лікарень та інших важливих об’єктів. «Анонімність дозволяє кіберзлочинцям фінансувати незаконну діяльність, що створює величезні ризики для національної безпеки країн. Її потрібно усунути. Для всіх урядів і особливо для криптовалютної індустрії важливо розв’язувати проблему, яка робить криптоактиви такими привабливими для незаконних дій», — заявив високопоставлений представник регуляторного органу США.

Ромеро повідомила слухачам конференції, що CFTC має намір вийти до Конгресу з пропозицією про скасування анонімності криптоактивів та введення цифрової ідентифікації власників.

Коментуючи зростаючий тиск з боку урядових органів США, декілька представників криптоспільноти припустили, що криптофірми захочуть уникнути надмірно жорстких примусових заходів та судових позовів з боку регуляторів, зокрема Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).

Колишній топ-менеджер Goldman Sachs, а нині генеральний директор Real Vision заявив, що проблеми з регулюванням рано чи пізно змусять провідні американські криптовалютні компанії відкрити штаб-квартири в інших регіонах планети.

noworries За матеріалами:

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