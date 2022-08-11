У США закликали заборонити безпілотні функції Tesla — Finance.ua

У США закликали заборонити безпілотні функції Tesla Вчора 23:23 — Технології&Авто

У США закликали заборонити безпілотні функції Tesla

Американський захисник прав споживачів Ральф Нейдер закликав відкликати функцію Full Self-Driving (FSD) в автомобілях Tesla через її «небезпечні та безвідповідальні дії».

За словами Нейдера, Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) має зобов’язати автовиробника вимкнути FSD на кожному транспортному засобі.

«Я закликаю федеральні регулюючі органи вжити негайних заходів, щоб запобігти зростанню кількості смертей і травм внаслідок ненавмисних вбивств Tesla за допомогою цієї технології», — сказав він.

Нейдер зазначив, що понад 100 000 власників транспортних засобів беруть участь у бета-тестуванні FSD на дорогах загального користування. Загалом Tesla експлуатує близько 3 млн автомобілів у всьому світі.

Правозахисник наполягає, що NHTSA має вжити заходів до того, як робомобіль уб’є ще когось.

«Ми маємо надіслати терміновий сигнал регулюючим органам про те, що американці не повинні бути піддослідними манекенами для могутньої, відомої корпорації та її знаменитого генерального директора. Ніхто не може бути вищим за закони про ненавмисне вбивство», — додав Нейдер.

Раніше NHTSA склало список спеціальних розслідувань аварій (SCI), до якого агентство збирає дані про ДТП, які виходять за межі компетенцій місцевої влади та страхових компаній. Управління також вивчає інциденти за участю передових систем допомоги водієві на зразок автопілота Tesla та автоматизованих систем водіння.

На сьогодні у списку SCI налічується 48 аварій. У 39 випадках брали участь автомобілі Tesla з використанням автопілота. За даними відомства, у вказаних ДТП загинуло 19 людей, включаючи водіїв, пасажирів, пішоходів, а також водіїв інших транспортних засобів.

Крім цього, 8 серпня 2022 року Департамент транспорту Каліфорнії звинуватив автовиробника у використанні несумлінної реклами функцій Autopilot та FSD. За даними відомства, їх назву та опис наводять на думки про повну автономність, що насправді не відповідає дійсності.

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