У США з’явилися «охолоджуючі тротуари» — Finance.ua
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У США з’явилися «охолоджуючі тротуари»

Технології&Авто
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У США знайшли незвичайний спосіб боротьби із небезпечною спекою на вулицях. У кількох американських містах з’явилися «охолоджуючі тротуари», пише The Independent.
У США з’явилися «охолоджуючі тротуари»
Йдеться про доріжки зі світлим покриттям, що відбиває сонячне світло і не дозволяє сильно нагріватися асфальту. Подібний метод вже тестують у Лос-Анджелесі та Фініксі. В останньому, за даними Агентства з охорони навколишнього середовища (Environmental Protection Agency, EPA), температура повітря влітку досягає 38 градусів Цельсія, а чорний асфальт може нагріватися до 48-67 градусів Цельсія.
Влада Фінікса відзначила, що на дорогах зі спеціальним покриттям вдень на кілька градусів прохолодніше, ніж на ділянках зі стандартним асфальтом. За спостереженнями експертів, нічна температура повітря була також на півградуса нижчою, ніж зазвичай.
У Центрі з контролю та профілактики захворювань (Center for Disease Control and Prevention, CDC) зазначили, що збільшення різниці в температурі вдень і вночі є корисним для здоров’я — так скорочується ризик теплового удару.
Покриття асфальту, що відображає сонячне світло, може також позитивно позначитися на енергоефективності будівель, так як для охолодження приміщень не потрібен кондиціонер. Крім того, за рахунок цього знизиться температура стічних вод, що дозволить уберегти від спеки мешканців місцевих річок та ставків.
За матеріалами:
Portaltele
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