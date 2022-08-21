У США випустять нові правила для криптовалютних банків — Finance.ua

У США випустять нові правила для криптовалютних банків Вчора 03:37 — Фінтех і Картки

У США випустять нові правила для криптовалютних банків

У Федеральній резервній системі США (ФРС) повідомили, що опублікують остаточне керівництво для нових фінансових установ щодо доступу до своїх «основних рахунків», що необхідно цим фірмам для участі у глобальній платіжній системі.

Згідно з новими правилами спостереження за банківською галуззю, анансованими ФРС, установам, що пропонують нові види фінансових продуктів, можуть бути надані майстер-рахунки — ключовий фінансовий статус, який дозволяє здійснювати прямі платежі та доступ до ФРС. Поки що всі банки, зареєстровані на федеральному рівні, мають основний рахунок.

В ФРС сподіваються, що нові правила допоможуть спростити процес розгляду заявок для криптобанків, таких як Custodia та Kraken. Нагадаємо, що Custodia, заснований колишнім керуючим директором Morgan Stanley Кейтлін Лонг, у червні подав на ФРС до суду через 19-місячну затримку обробки заявки на майстер-рахунок, тоді як середній час обробки такої заявки становив від 5 до 7 робочих днів. Затримка була пов’язана з невпевненістю ФРС у тому, як надати традиційні банківські повноваження таким криптовалютним установам.

«Нові керівні принципи забезпечують послідовний та прозорий процес оцінки заявок на рахунки Федерального резерву та доступ до платіжних послуг для підтримки безпечної, інклюзивної та інноваційної платіжної системи», — заявила віце-голова ФРС Лаель Брейнард.

Раніше Брейнард закликала до посилення регулювання криптоіндустрії, оскільки ситуація з хвилею дефолтів криптовалютних компаній потребує більш ретельного нагляду за сектором.

До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

cryptomisto За матеріалами:

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