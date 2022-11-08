У США у шахрая конфіскували біткоїнів на майже 3,5 мільярда доларів — Finance.ua

У США у шахрая конфіскували біткоїнів на майже 3,5 мільярда доларів Вчора 13:10 — Фінтех і Картки

Житель штату Джорджія Джеймс Чжун визнав провину у шахрайстві з використанням «засобів зв’язку із зломом», пише nbookpart.com.ua.

Так, ще в далекому 2012 році йому вдалося отримати нелегальним чином 50 676 біткоїнів від даркнет-маркетплейсу Silk Road. Зловмисник зумів обманом змусити платіжну систему майданчика передати йому криптовалюту через низку фальшивих рахунків.

Наразі відомо як мінімум про 140 подібних транзакцій, здійснених Чжуном. Загалом, чоловік заробив на них понад 50 000 біткоїнів.

І саме їх американська влада у нього і вилучила. Відповідну ухвалу видав суд. Остаточний вирок мають озвучити 22 лютого 2023 року. Шахраю світить до 20 років в’язниці.

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