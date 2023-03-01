У США тестують роботу радіо, на якому працює тільки штучний інтелект — Finance.ua

У США тестують роботу радіо, на якому працює тільки штучний інтелект 01.03.2023, 00:48 — Технології&Авто

У США тестують роботу радіо, на якому працює тільки штучний інтелект

RadioGPT використовує нейронну мережу для створення «локалізованого радіоконтенту».

Про початок бета-тестування повідомили журналісти Interesting Engeneering з посиланням на пресслужбу компанії Futuri — її представники оголосили про запуск першої у світі радіостанції, яка використовує лише штучний інтелект для створення контенту.

Розробка поєднує модель GPT-3, власну систему пошуку історій та соціального контенту, а також модель генерації мовия. Для створення контенту для радіостанції ШІ сканує різні соціальні мережі, а також понад 250 000 інших джерел новин, щоб визначити найактуальніші теми для кожного регіону. За допомогою моделі GPT-3 на основі відібраних даних система пише сценарій програми.

Читайте також: Що таке ChatGPT і чому він такий популярний

Для запису голосу також не потрібні ведучі. Система використовує штучну генерацію мови. Залежно від тематики програми ШІ використовує від одного до трьох голосів різних радіоведучих.

Futuri запустила бета-тестування технології з двома партнерськими медіагрупами Alpha Media у США та Rogers Sports & Media у Канаді. Компанія шукає нових партнерів, щоб вийти на ринок і в інших країнах. Розробники вважають, що за допомогою нової технології будь-яка радіостанція зможе створювати програми, які будуть цікавими у кожному конкретному регіоні, що дозволить локалізувати мовлення.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.