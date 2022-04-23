У США створять найбільшу в світі надруковану на 3D-принтері будівлю (фото) — Finance.ua
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У США створять найбільшу в світі надруковану на 3D-принтері будівлю (фото)

Вчора 23:30Технології&Авто
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У США створять найбільшу в світі надруковану на 3D-принтері будівлю (фото)У США створять найбільшу в світі надруковану на 3D-принтері будівлю (фото)
У Сполучених Штатах збираються створити найбільшу в світі надруковану будівлю. Це будуть військові казарми, будівництво яких доручили стартапу Icon.
Казарми планують звести у Форт-Блісс, штат Техас. Повідомляється, що кожна з трьох будівель матиме площу близько 1700 квадратних метрів.
Поки не відомо, чи розпочалися вже роботи, однак завершити їх планують через десять місяців.
У будівництві компанія Icon використовує власну принтерну систему Vulcan і «високоміцний» бетон, відомий як «лавакрет».
У США створять найбільшу в світі надруковану на 3D-принтері будівлю (фото)
Комплекс, як очікується, стане найбільшою спорудою серед надрукованих на 3D-принтері у всьому світі, обійшовши нинішнього лідера — адміністративну будівлю площею понад три тисячі квадратних метрів у Дубаї, зведену бостонською компанією Apis Cor.
Раніше компанія вже співпрацювала з військовим департаментом Техасу над створенням тренувальних казарм. Вони також були надруковані на 3D-принтері, однак мали менший розмір.
За матеріалами: Build Portal
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