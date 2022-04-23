У США створять найбільшу в світі надруковану на 3D-принтері будівлю (фото) — Finance.ua

У США створять найбільшу в світі надруковану на 3D-принтері будівлю (фото)

У США створять найбільшу в світі надруковану на 3D-принтері будівлю (фото)

У Сполучених Штатах збираються створити найбільшу в світі надруковану будівлю. Це будуть військові казарми, будівництво яких доручили стартапу Icon.

Казарми планують звести у Форт-Блісс, штат Техас. Повідомляється, що кожна з трьох будівель матиме площу близько 1700 квадратних метрів.

Поки не відомо, чи розпочалися вже роботи, однак завершити їх планують через десять місяців.

У будівництві компанія Icon використовує власну принтерну систему Vulcan і «високоміцний» бетон, відомий як «лавакрет».

Комплекс, як очікується, стане найбільшою спорудою серед надрукованих на 3D-принтері у всьому світі, обійшовши нинішнього лідера — адміністративну будівлю площею понад три тисячі квадратних метрів у Дубаї, зведену бостонською компанією Apis Cor.

Раніше компанія вже співпрацювала з військовим департаментом Техасу над створенням тренувальних казарм. Вони також були надруковані на 3D-принтері, однак мали менший розмір.

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