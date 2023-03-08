У США розробили робота зі штучним інтелектом, здатного спілкуватися — Finance.ua
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У США розробили робота зі штучним інтелектом, здатного спілкуватися

Технології&Авто
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У США розробили робота зі штучним інтелектом, здатного спілкуватися
У США розробили робота зі штучним інтелектом, здатного спілкуватися
Американська технокомпанія Maya AI розробила робота зі штучним інтелектом, здатного спілкуватися.
Про це повідомляє FOX 13.
За словами розробників, по суті, Maya — це роботизований мозок, який проводить «глибокі дослідження в галузі генеративного штучного інтелекту, допомагаючи відповідати на запитання, що відбувається та змінюється в реальному світі у режимі реального часу».
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З роботом також можна зв’язатися через телефонний додаток.
«Ми створили цього робота таким, що він має очі, вуха та рот. Тож Maya може бачити особу, яка з нею розмовляє. Вона здатна зчитувати частоти і тони в голосі, а потім на основі цього може визначати конкретні способи взаємодії з користувачем, на більш особистому рівні, тому що на основі частот голосу розуміє, чи радісна людина, чи сумна, чи сердиться», — сказав один із засновників компанії Сет Рамфал.
Він додав, що розробники робота позбавили Maya можливості обмінюватися даними та дозволяти іншим людям їх переглядати.

Як заробити за допомогою штучного інтелекту 🧐

За матеріалами:
Укрінформ
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