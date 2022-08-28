У США розробили люксовий аквабайк (відео) — Finance.ua

У США розробили люксовий аквабайк (відео) Вчора 01:27 — Технології&Авто

У США розробили люксовий аквабайк (відео), newatlas.com

Американська компанія Vanquish Yachts презентували новий гідроцикл VQ11.

Про це повідомляє New Atlas

Параметри аквабайка становлять 3,32 м у довжину та 1,8 м у ширину. Завдяки вбудованому двигуну з потужністю в 170 кінських сил він може набирати максимальну швидкість в 93 км за годину.

Сам транспортний засіб розрахований на трьох пасажирів.

Зазначається, що вартість одного екземпляра VQ11 поки що невідома, проте схожий гідроцикл VQ16, який більший за розміром і розрахований на п’ятьох пасажирів, коштує близько 100 000 доларів США.

Укрінформ За матеріалами:

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