У США розробили люксовий аквабайк (відео) — Finance.ua

У США розробили люксовий аквабайк (відео)
Американська компанія Vanquish Yachts презентували новий гідроцикл VQ11.
Про це повідомляє New Atlas.
Параметри аквабайка становлять 3,32 м у довжину та 1,8 м у ширину. Завдяки вбудованому двигуну з потужністю в 170 кінських сил він може набирати максимальну швидкість в 93 км за годину.
Сам транспортний засіб розрахований на трьох пасажирів.
Зазначається, що вартість одного екземпляра VQ11 поки що невідома, проте схожий гідроцикл VQ16, який більший за розміром і розрахований на п’ятьох пасажирів, коштує близько 100 000 доларів США.
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