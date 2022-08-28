У США розробили люксовий аквабайк (відео) — Finance.ua
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У США розробили люксовий аквабайк (відео)

Технології&Авто
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У США розробили люксовий аквабайк (відео)
У США розробили люксовий аквабайк (відео), newatlas.com
Американська компанія Vanquish Yachts презентували новий гідроцикл VQ11.
Про це повідомляє New Atlas.
Параметри аквабайка становлять 3,32 м у довжину та 1,8 м у ширину. Завдяки вбудованому двигуну з потужністю в 170 кінських сил він може набирати максимальну швидкість в 93 км за годину.
Сам транспортний засіб розрахований на трьох пасажирів.
Зазначається, що вартість одного екземпляра VQ11 поки що невідома, проте схожий гідроцикл VQ16, який більший за розміром і розрахований на п’ятьох пасажирів, коштує близько 100 000 доларів США.
За матеріалами:
Укрінформ
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