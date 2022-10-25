У США розробили літаючий автомобіль за $300 тисяч (відео) — Finance.ua
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У США розробили літаючий автомобіль за $300 тисяч (відео)

Технології&Авто
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У США розробили літаючий автомобіль за $300 тисяч (відео)
У США розробили літаючий автомобіль за $300 тисяч (відео)
Каліфорнійський бренд Alef Aeronautics представив свою першу модель, що літає. Унікальна новинка отримала назву Alef Model A.
Автомобіль поєднує в собі здібності звичайної машини і двомісного літака. За словами виконавчого директора фірми Джима Духовни, Model A — транспорт, який «відповідає не лише сучасним викликам міського середовища, а й усьому, що відбувається за його межами».
Корпус транспортного засобу виконаний з легкої сітки, в центр якої вміщено капсулу — місце водія та пасажира. Пропелери та гвинти, розташовані по обидва боки від кабіни, захищені додатковими вставками.
Транспортний засіб забезпечили електричною силовою установкою, а також великою програмною системою стабілізації польоту. На дорозі автомобіль почуватиметься комфортно завдяки повному приводу, а діагностика проблем у режимі реального часу та автоматичне виявлення та усунення несправностей забезпечить додаткову безпеку.
Компанія планує запустити виробництво моделі не раніше 2025 року. Зараз Alef «Model A» доступний для замовлення за ціною у 300 тис. доларів.
За матеріалами:
MMR
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